Милица Тодоровић прекинула наступ, па насмијала публику: ''Не могу да гледам ово''

Аутор:АТВ
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Након дуже паузе због порођаја, популарна пјевачица Милица Тодоровић вратила се на сцену и већ на првом наступу успјела да подигне публику на ноге и направи потпуни хаос у клубу.
Атмосферу је додатно усијала када је усред пјесме прекинула свирку како би се директно обратила групи момака у публици који су дијеловали нерасположено.
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Видно спремна за шалу, пјевачица им је са бине упутила духовит захтјев и јавно их “прозвала” због недостатка енергије, што је изазвало смијех и одушевљење присутних, преноси Блиц.
– Брате, кажи ми, ја не могу да гледам ово. Кажи ми – рекла је она када је настала непријатна тишина.
– Па ти не волиш пјесму, па што си дошао у клуб?
Она се онда кроз смијех обратила и његовом друштву:
– А ви сте га довели на силу, а он типа рокер, јел? Аааа, океј, океј.
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Милица им је са сцене затим суфлирала да жели да види како се проводе.
– Момци, момци! Мало нешто, весеље, весеље.
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