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Милица Тодоровић прекинула наступ, па насмијала публику: ''Не могу да гледам ово''

Аутор:

АТВ
12.06.2026 10:37

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Милица Тодоровић
Фото: Youtube/Blic TV

Након дуже паузе због порођаја, популарна пјевачица Милица Тодоровић вратила се на сцену и већ на првом наступу успјела да подигне публику на ноге и направи потпуни хаос у клубу.

Атмосферу је додатно усијала када је усред пјесме прекинула свирку како би се директно обратила групи момака у публици који су дијеловали нерасположено.

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Видно спремна за шалу, пјевачица им је са бине упутила духовит захтјев и јавно их “прозвала” због недостатка енергије, што је изазвало смијех и одушевљење присутних, преноси Блиц.

– Брате, кажи ми, ја не могу да гледам ово. Кажи ми – рекла је она када је настала непријатна тишина.

– Па ти не волиш пјесму, па што си дошао у клуб?

Она се онда кроз смијех обратила и његовом друштву:

– А ви сте га довели на силу, а он типа рокер, јел? Аааа, океј, океј.

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Милица им је са сцене затим суфлирала да жели да види како се проводе.

– Момци, момци! Мало нешто, весеље, весеље.

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Тагови :

Милица Тодоровић дијете

наступ

Милица Тодоровић

Пјевачица

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