Пред кћерком тукао невјенчану супругу: Ухапшен мушкарац (36) због насиља у породици

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Сурчину донијела је рјешење о задржавању С.С. (36) због сумње да је извршио кривично дјело насиље у породици.
- Осумњиченом се ставља на терет да је кривично дјело извршио 30. јуна на територији општине Сурчин, када је примјеном насиља угрозио спокојство и тјелесни интегритет члана своје породице-ванбрачне супруге и у присуству ћерке задао јој тјелесне повреде, након чега је пријављен догађај - наводи се у саопштењу тужилаштва.
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Износећи своју одбрану пред јавним тужиоцем Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, како се додаје, осумњичени је изјавио да се на околности извршења кривичног дјела насиље у породици неће изјашњавати.
- Треће основно јавно тужилаштво у Београду је надлежном суду поднијело приједлог за одређивање притвора према осумњиченом због постојања два законска разлога-особитих околности које указују да ће ометати поступак утицајем на оштећену и свједока и да ће у кратком временском периоду поновити кривично дјело - саопштено је.
(Курир)
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