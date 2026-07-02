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Минић о кандидатури за предсједника Српске: Огромна част и задовољство

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 15:52

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Кандидат СНСД за предсједника Републике Српске, Саво Минић
Фото: АТВ

Кандидат СНСД за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да му је огромна част и задовољство јер је једногласно изабран за кандидата, уз подршку Предсједништва странке и коалиционих партнера.

"То значи да настављамо са одговорном политиком", рекао је Минић.

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Минић је указао да је један странац нелегалним актом активирао институцију која је поништила стотине хиљада гласова које је на прошлим изборима добио предсједник Републике Српске Милорад Додик.

"То ми даје додатну снагу, јер желимо још већу побједу и подршку на изборима и надам се да ћемо је добити", рекао је Минић.

Подсјећамо, на данашњој сједници Предсједништва СНСД-а утврђене су листе од један до девет за НСРС, од један до три за Парламентарну скупштину БиХ и 16 листа за нивое у Федерацији БиХ.

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Предсједништво СНСД-а данас је на сједници званично утврдило кандидате за предстојеће опште изборе. За предсједника Републике Српске кандидован је Саво Минић, док ће кандидат за српског члана Предсједништва БиХ бити Жељка Цвијановић

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Тагови :

Саво Минић

предсједник Републике Српске

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