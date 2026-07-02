Додик након сједнице СНСД-а: Минић и Цвијановић добили једногласну подршку

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске биће Саво Минић, док је за српског члана Предсједништва БиХ поново предложена Жељка Цвијановић, потврдио је данас лидер СНСД-а Милорад Додик након сједнице Предсједништва странке у Бањалуци.
Додик је истакао да су ове одлуке донесене у потпуној координацији и уз апсолутну подршку коалиционих партнера који чине владајућу већину у Републици Српској.
Додик је нагласио да је СНСД, као највећа политичка организација, предано радио на конципирању изборних листа за све нивое власти, те да је политички договор унутар коалиције стабилан и заснован на доброј пракси дугогодишње сарадње.
"Прије извјесног времена, договорили смо са нашим коалиционим партнерима који чине већину да настављамо нашу сарадњу и да ће они прихватити кандидатуре нашег избора у СНСД-у за предсједника Републике Српске и члана Предсједништва БиХ. То је данас и формално било на дневном реду, као и листе од 1 до 9 за Парламент Републике Српске, затим листе од 1 до 3 за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, те 16 листа за разне нивое власти у Федерацији БиХ", појаснио је лидер СНСД-а.
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Он је додао да је странка уложила огроман труд у припрему ових приједлога како би терен био потпуно спреман за изборни процес.
Говорећи о конкретним именима која ће представљати СНСД и коалицију на двије најважније инокосне функције, Додик је поручио да је ријеч о провјереним кадровима који уживају максимално повјерење.
Саво Минић је добио једногласну подршку Предсједништва СНСД-а и свих коалиционих партнера као кандидат за предсједника Републике Српске.
Жељка Цвијановић поново је кандидована за српског члана Предсједништва БиХ, што у странци оцјењују као најбољи могући избор с обзиром на њено огромно политичко и државничко искуство.
"Ми смо данас утврдили наше кандидате и добили једногласну подршку Предсједништва наше партије, али и свих коалиционих партнера. Оцијенили смо да су то наши најбољи избори. Све вријеме држали смо се добре праксе политичког рада и међусобног уважавања унутар коалиције", рекао је Додик.
Током обраћања медијима, Додик се није устручавао да изнесе оштре критике на рачун тренутног политичког стања у БиХ, са посебним акцентом на улогу међународних представника, прије свега шефа Делегације ЕУ у БиХ Луиђија Сореке.
"У БиХ нема ни људских права, нити има владавине права. Сорека је један обични лажовчина, који стално говори на ту тему, а ништа није допринио да се овдје стабилизује ситуација", оштро је поручио Додик.
Лидер СНСД-а је закључио да, без обзира на веома тешке и специфичне околности, политичке притиске и опструкције које долазе са стране, СНСД остаје фокусиран на заштиту институција Српске.
"И у таквим околностима, Милорад Додик је наставио и наставиће да ради свој посао као предсједник СНСД-а, у интересу народа и Републике Српске", закључио је Додик на конференцији за новинаре.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик се на крају обраћања медијима осврнуо и на одлазак Кристијана Шмита из БиХ, поручивши да Шмит није имао храбрости да прође кроз територију Српске.
"Није смио ићи кроз Републику Српску, него се појавио на аеродрому у Сарајеву и бјежи одавде. Није смио, а био је најавио да иде аутомобилом и није смио", рекао је Додик.
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