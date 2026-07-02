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МУП Српске издао забрану, ево на кога се односи

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 15:23

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају биће забрањен на подручју Полицијске управе Зворник у суботу, 4. јула, на дан обиљежавања 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу.

Како је саопштено, забрана ће бити на снази од 6.00 до 15.00 часова на дионицама регионалних путева Коњевић Поље - Братунац и Братунац - Сребреница.

Превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају биће забрањен на подручју Полицијске управе Зворник и од 8. до 11. јула ради предузимања мјера и радњи поводом јавног скупа "марш мира 2026" и комеморативног скупа "Сребреница 2026".

Забрана ће 8. јула бити на снази од 9.00 до 15.00 часова на магистралном путу Цапарде - Каракај, а 9. јула од 12.00 до 20.00 часова на дионици магистралног пута Коњевић Поље - Милићи.

Двадесетчетворочасовна забрана на снази је 10. и 11. јула на путним правцима Дрињача - Коњевић Поље - Милићи - Власеница, Власеница - Луке, Коњевић Поље - Братунац, Дрињача - Братунац, Братунац - Сребреница и Сребреница - Зелени Јадар.

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Забрана се не односи на превоз противградних ракета за потребе предузећа "Противградна превентива Републике Српске".

Одлуку о забрани донио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, а Министарство унутрашњих послова у сједишту, полицијске управе и полицијске станице за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.

Забрањен је и саобраћај за теретна возила више од 3,5 тона укупне масе 10. јула од 12.00 до 20.00 часова на путним правцима Луке – Власеница, Власеница — Коњевић Поље, Коњевић Поље – Братунац и Братунац - Сребреница.

Забрана се за 11. јул односи на период од 5.00 до 20.00 часова на путним правцима Коњевић Поље — Братунац, Братунац — Сребреница — Зелени Јадар и Зелени Јадар — Милићи.

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Тагови :

МУП Републике Српске

забрана

ПУ Зворник

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