Нова провокација заставом РБиХ: Застава одузета, једна особа ухапшена!

Аутор:АТВ редакција
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Нови случај провокације заставама РБиХ догодио се у Добоју, након чега је реаговала полиција која је ухапсила једно лице и одузела заставу.
"Полицијски службеници Полицијске управе Добој су јуче, 01.07.2026. године, лишили слободе лице иницијала С.Х. из Маглаја, ФБиХ, због почињених прекршаја из члана 7. (Свађа, вика, вриска и непристојно понашање) и члана 24. (Ометање државних органа, привредних друштава и других правних лица у вршењу јавних функција) Закона о јавном реду и миру Републике Српске. Поступајући по пријави грађана да је на путничком аутомобилу на подручју града Добоја истакнута ратна застава БиХ, полицијски службеници су идентификовали лице иницијала С.Х. које се приликом предузимања законом прописаних мјера и радњи оглушило о законито наређење полицијског службеника, након чега је лишено слободе, а предметна застава је уз потврду одузета", наводе из ПУ Добој.
Како наводе портали из ФБиХ, ради се о женама из Словеније, а како то обично бива када су овакве провокације у питању, снимак је брзо освануо на друштвеним мрежама.
На њему се може видјети застава која је постављена на предњи дио возила, баш као и у претходним сличним случајевима.
"Имајући у виду да је поступање полицијских службеника неовлаштено снимано и фотографисано од стране лица иницијала Н.С. са подручја општине Маглај, ФБиХ, након чега су снимци објављени на друштвеним мрежама и интернет порталима, о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који је наведено квалификовао као кривично дјело „Неовлаштено фотографисање"", наводе из полиције.
Хроника
Усред Добоја провоцирао заставом РБиХ: "Што не идеш да живиш у Србију"
По комплетирању и документовању предмета, против лица иницијала Н.С. Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о извршеном кривичном дјелу, док ће против лица иницијала С.Х. пред надлежним Судом бити покренут прекршајни поступак.
Провокације заставама РБиХ постале су све учесталије, а ових дана се на друштвеним мрежама дијеле упутства како да се појединци, који на тај начин намјеравају да провоцирају у Републици Српској, опходе са српском полицијом.
Као аутор упутства потписује се Нихад Аличковић, препознатљив по радикалним ставовима и идејни творац "Анти-дејтон групе".
Друштво
Дијеле се упутства за провокације са заставом РБиХ
У тексту се позивају појединци који са намјером да провоцирају истичу заставе РБиХ да приликом заустављања од стране МУП-а Републике Српске мобилним телефоном снимају службенике који их легитимишу.
Република Српска
Ћеранић о провокацијама заставама РБиХ: Полиција поступа по пријавама грађана
Надаље, савјетују да појединци који се нађу у таквој ситуацији не дозволе одузимање заставе.
БиХ
"Трајно забранити ратну заставу тзв. Армије БиХ"
У протеклом периоду забиљежен је већи број инцидената. Недавно је застава Републике Српске скинута са јарбола и запаљена, што је изазвало реакцију надлежних у Републици Српској. Предсједник Владе Саво Минић најавио је и законско рјешење којим ће бити забрањено истицање заставе тзв. Армије БиХ, а предсједник Републике Српске Синиша Каран поднио је кривичну пријаву због паљења заставе Српске.
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