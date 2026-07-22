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Масовна туча путника током лета: Авион за Ливерпул се вратио на Тенерифе

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 21:40

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Авион
Фото: pexels/Miguel Armas

Током лета са шпанског острва Тенерифе за Ливерпул у уторак увече у авиону компаније Изи Џет догодила се туча у којој је учествовало десетак путника због чега је летјелица принудно слетјела на полазни аеродром Тенерифе-Југ.

Капетан авиона је одлучио да се врати на шпанско острво око 30 минута након полијетања "због опасности коју је туча путника представљала за безбједност лета", изјавио је контролор летења, преноси Скај Њуз наводећи да је локална полиција је на захтјев посаде сачекала лет ЕЗY3352 по слетању на аеродром Тенерифе-Југ.

У званичном саопштењу компаније Изи Џет је навео да се авион вратио "због групе путника који су се непримјерено понашали".

"Овакве инциденте схватамо веома озбиљно и не толеришемо непримјерено понашање према нашем особљу. Наше кабинско и земаљско особље обучено је да процијени све ситуације и да реагује брзо и адекватно како би се осигурало да безбједност лета и других путника ни у једном тренутку не буде угрожена", наводи се у званичном саопштењу компаније.

Након интервенције полиције и привођења проблематичних путника, авион са 186 путника наставио је лет ка Ливерпулу, преноси Танјуг.

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Тагови :

авион

Масовна туча

Ливерпул

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