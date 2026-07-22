Породила се Едита Арадиновић, добила дјевојчицу

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Пјевачица Едита Арадиновић породила се данас, 22. јула, и на свијет донијела дјевојчицу, потврђено је за Телеграф.
Радосна вијест обрадовала је њену породицу, али и саму пјевачицу која је са великим нестрпљењем ишчекивала долазак свог првог дјетета.
Отац бебе је Ненад Стевић, са којим Едита више није у емотивној вези. Пјевачица је раније истицала да су се њих двоје разишли без ружних ријечи, као и да ће им најважније бити да буду добри родитељи својој кћерки.
Током трудноће, Едита је често дијелила тренутке из свог живота са пратиоцима на друштвеним мрежама, гдје је отворено говорила о промјенама кроз које је пролазила.
- Боли ме кичма, ноге, препоне, ребра.. Имам скоро 80kg и једем као вепар, али знам да је то све због ретроградног - написала је Едита.
Едита је у више наврата показивала колико се радује мајчинству, а сада је њен живот добио ново поглавље доласком насљеднице.
(Телеграф)
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