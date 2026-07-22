Објава Џејле Рамовић узбуркала мреже: Ко је мушкарац са снимка?

Аутор:АТВ редакција
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Млада музичка звијезда Џејла Рамовић, која је недавно направила пометњу када је на наступу у Хрватској запјевала "Ђурђевдан", поново је у центру пажње због једног снимка на Тиктоку.
Након што је њен колега, и наводни дечко Јаков Јозиновић, објавио, па обрисао снимак на којем се љуби са дјевојком на јахти, интересовање јавности за овај пар не престаје.
Тако је било и овог пута када је на поменутој друштвеној мрежи подијелила је снимак на којем се вози на Веспи иза младића у бијелој мајици, али се његово лице не види због угла снимања и кациге.
То је било довољно да се у коментарима одмах покрене расправа о томе ко је мистериозни младић. Пратилац који је питао "Ко је то?" добио је више од сто лајкова на свој коментар, а неко други је у причу укључио и Јакова Јозиновића."То није Јаков", написао је један од корисника у коментарима.
Један од Џејлиних верних пратилаца наводно је открио о коме је ријеч: "За све које занима с ким је, то је Марко Вулетић, њен најбољи пријатељ", написао је у коментарима.
Погледајте снимак:
@dzejlar ♬ Rijeka snova Neno Belan - crnooka
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