Експлозија у Котор Варошу: Ухапшени држављанин Србије спроведен у OЈТ Бањалука

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Србије, М.А., који се доводе у везу са експлозијом у Котор Варошу, спроведен је вечерас у Окружно јавно тужилаштво Бањалука.
Подсјећамо, држављани Србије М.А. и Ј.Д. ухапшени су због сумње да се могу довести у везу са експлозијом која је јуче потресла Котор Варош.
Хроника
Држављани Србије ухапшени због експлозије у Котор Варошу
Како сазнајемо, они се сумњиче да су активирали ручну бомбу испред приватне куће у Котор Варошу, чији власник није био у кући и налази се на одмору.
У ПУ Бањалука наводе да су осумњичени идентификовани и ухапшени у сарадњи са ПУ Источно Сарајево.
"Предузимањем законом прописаних мјера и радњи и прикупљеним сазнањима утврђено је да се у везу са експлозијом у Котор Вароши могу довести М.А. и Ј.Д. који су држављани Србије. Такође, трага се за још једном особом", саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који се изјаснио да у конкретном случају постоје елементи кривичног дјела изазивање опште опасности.
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