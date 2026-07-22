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У претресу куће у Новом Травнику пронађен килограм "спида"

22.07.2026 18:57

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У претресу куће у Новом Травнику пронађен килограм "спида"
Фото: MUP

Полиција је у уторак навече у претресу породичне куће двојице 44-годишњака у мјесту Прибиловићи, општина Нови Травник, пронашла килограм опојне дроге "спид".

Претрага куће у власништву С.Х. (1982.) и Е.Х. (1982.) извршена је по писменој наредби Општинског суда у Травнику, уз сагласности Кантоналног тужилаштва у Травнику.

Приликом претреса пронађена је већа количина бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу "спид", укупне масе око 1 kg, извијестили су у сриједу из МУП-а Средњобосанског кантона, преноси Фена.

У акцији су учествовали полицијски службеници Тима за борбу против злоупотребе опојних дрога ПУ Травник, уз подршку ЈСП-а МУП-а Травник.

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Тагови :

спид

Нови Травник

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