У претресу куће у Новом Травнику пронађен килограм "спида"

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Полиција је у уторак навече у претресу породичне куће двојице 44-годишњака у мјесту Прибиловићи, општина Нови Травник, пронашла килограм опојне дроге "спид".
Претрага куће у власништву С.Х. (1982.) и Е.Х. (1982.) извршена је по писменој наредби Општинског суда у Травнику, уз сагласности Кантоналног тужилаштва у Травнику.
Приликом претреса пронађена је већа количина бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу "спид", укупне масе око 1 kg, извијестили су у сриједу из МУП-а Средњобосанског кантона, преноси Фена.
У акцији су учествовали полицијски службеници Тима за борбу против злоупотребе опојних дрога ПУ Травник, уз подршку ЈСП-а МУП-а Травник.
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