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Кћерка Драгана Џајића појачала спортску редакцију РТС-а

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 19:30

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Кћерка Драгана Џајића појачала спортску редакцију РТС-а
Фото: RTS, Instagram/Dragana Dzajic

Спортска новинарка Драгана Џајић постала је дио Спортске редакције РТС-а.

Она је на малим екранима од 2023. године. Будући да је Драгана кћерка фудбалске легенде бивше Југославије Драгана Џајића, није изненађење што је телевизијску каријеру усмерила ка свијету спорта, радећи као спортски новинар и уредник на једној домаћој телевизији.

"На РТС долазим са жељом да својим радом и енергијом допринесем будућим успесима најстарије и највеће телевизијске спортске редакције у земљи. Радује ме то што ћу имати прилику да усавршавам знање уз најбоље спортске новинаре и уреднике", рекла је Драгана Џајић и додаје:

"Преда мном је велики задатак, јер нас у наредном периоду очекује низ спортских догађаја које ће преносити РТС. Прије свега мислим на квалификације за Лигу шампиона и Европско првенство у атлетици".

Мајчинство ју је промијенило

Подсјетимо, Драгана је недавно говорила о мајчинству које ју је промијенило.

"Неизмерно сам жељела дијете, а врло тешко сам га добила. Упркос негативним предикцијама љекара, вјеровала сам да ћу постати мајка и зато ми је сваки тренутак са сином драгоцјен. Истински сам захвална и свој живот сам посветила њему. Пријатељи ме често критикују да превише времена проводим са дететом, али то је због наше посебне повезаности и муке кроз коју сам прошла да бих га добила.

Удала се за брата Ане Ивановић

Драгана је 2019. године изговорила судбоносно "да" брату славне тенисерке Ане Ивановић, МИлошу.

Некадашња манекенка са Милошем се упознала преко заједничких пријатеља.

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Тагови :

Драгана Џајић

Драган Џајић

РТС

Новинар

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