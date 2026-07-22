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Познат идентитет треће жртве стравичне саобраћајне несреће у Новом Саду

22.07.2026 20:04

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Познат идентитет треће жртве стравичне саобраћајне несреће у Новом Саду
Фото: АТВ

Погинули су возач Роберт Ф. (32), Кристина М. (34) из Београда и Н. П. (27) из Новог Сада.

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Новом Саду, у Улици мајке Југовића bb у насељу Клиса, живот су изгубиле три особе д‌јевојка и два младића.

Нажалост, за возача Роберта Ф. (32), као и за путнике Кристину М. (34) из Београда и Н. П. (27) из Новог Сада, није било спаса, преносе медији. Љекарска екипа могла је само да констатује смрт све три особе.

Тешка несрећа у Новом Саду

Подсјетимо, у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у новосадском насељу Клиса, три особе су изгубиле живот када је аутомобил у којем су се налазиле слетио с пута и завршио у каналу.

Акција спасавања била је изузетно тешка и драматична због неприступачног терена и воде. Ватрогасцима-спасиоцима било је потребно скоро пола сата само да приђу потопљеном аутомобилу.

На лицу мјеста убрзо су се окупиле бројне екипа полиције, ватрогасаца, ронилаца, да би након вишесатног напора шлеп служба коначно успјела да извуче возило из воде. У унутрашњости аутомобила пронађена су тијела три особе, преноси Блиц.

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Тагови :

Нови Сад

Саобраћајна несрећа

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