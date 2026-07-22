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Специјализовано тужилаштво одбило захтјев Тачија за привремено пуштање из притвора

22.07.2026 18:51

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Специјализовано тужилаштво одбило захтјев Тачија за привремено пуштање из притвора

Специјализовано тужилаштво у Хагу одбило је данас захтјев одбране бившег вође такозване ОВК Хашима Тачија за привремено пуштање из затвора.

Америчка државна тужитељка Кимберли Ист је саопштила да би Тачи требало да остане у притвору, преноси Телеграфи.

- Континуирани и брзи напредак овог суђења, укључујући временски оквир за све завршне приједлоге у вези са доказима, такође подржава наставак Тачијевог притвора - казала је Ист.

Она је додала и да постоји ризик од извршења других кривичних дјела и мијешања у поступке.

- Наставак налаза о постојању ризика по члану 41(6)(б) који се приписују Тачију у овом случају остаје валидан. Донијети су на основу великог броја оправданих и индивидуализованих фактора, и ниједан могући услов за његово пуштање на слободу не може их довољно ублажити - наводи се у приговору Специјалног тужилаштва.

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Таг :

Хашим Тачи

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