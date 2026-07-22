Специјализовано тужилаштво одбило захтјев Тачија за привремено пуштање из притвора

Коментари:0
Специјализовано тужилаштво у Хагу одбило је данас захтјев одбране бившег вође такозване ОВК Хашима Тачија за привремено пуштање из затвора.
Америчка државна тужитељка Кимберли Ист је саопштила да би Тачи требало да остане у притвору, преноси Телеграфи.
- Континуирани и брзи напредак овог суђења, укључујући временски оквир за све завршне приједлоге у вези са доказима, такође подржава наставак Тачијевог притвора - казала је Ист.
Она је додала и да постоји ризик од извршења других кривичних дјела и мијешања у поступке.
- Наставак налаза о постојању ризика по члану 41(6)(б) који се приписују Тачију у овом случају остаје валидан. Донијети су на основу великог броја оправданих и индивидуализованих фактора, и ниједан могући услов за његово пуштање на слободу не може их довољно ублажити - наводи се у приговору Специјалног тужилаштва.
Најновије
21
40
21
28
21
15
21
07
20
58
Тренутно на програму