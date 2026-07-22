Штета од 100.000 евра због комшијске свађе?

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Тополи, по налогу Основног јавног тужилаштва, одредили су задржавање до 48 часова Д. М. (1993) из овог мјеста, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело тешко дјело против опште сигурности.
Он се сумњичи да је 18. јула ове године намјерно запалио комшијино сијено у сијењаку, које је у потпуности изгорјело, након чега се пожар проширио на радну механизацију и машине, које су такође изгорјеле.
Причињена материјална штета процјењује се на око 12 милиона динара.
Д. М. ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу.
(Телеграф)
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