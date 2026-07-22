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Тек рођена беба повријеђена у саобраћајној несрећи: Више особа завршило у болници

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 14:23

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

Код Мердара се догодила саобраћајна несрећа у којој је повријеђено шест међу, међу којима има и дјеце.

Како је потврђено Куриру, повријеђено је троје дјеце од којих је једно тек рођена беба!

Несрећа се догодила на око стотинак метара од административног прелаза на куршумлијској страни.

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На лицу мјеста повријеђенима су помоћ указале екипе Хитне помоћи Дома здравља Куршумлија и сви су транспортовани у Општу болницу у Прокупљу.

- Нико од повријеђених није животно угрожен, а дијагностика је у току - каже извор поменутог портала.

За сада није познато како је тачно дошло до саобраћајне несреће.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Куршумлија

повријеђена беба

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