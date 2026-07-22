Тек рођена беба повријеђена у саобраћајној несрећи: Више особа завршило у болници

Аутор:АТВ редакција
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Код Мердара се догодила саобраћајна несрећа у којој је повријеђено шест међу, међу којима има и дјеце.
Како је потврђено Куриру, повријеђено је троје дјеце од којих је једно тек рођена беба!
Несрећа се догодила на око стотинак метара од административног прелаза на куршумлијској страни.
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На лицу мјеста повријеђенима су помоћ указале екипе Хитне помоћи Дома здравља Куршумлија и сви су транспортовани у Општу болницу у Прокупљу.
- Нико од повријеђених није животно угрожен, а дијагностика је у току - каже извор поменутог портала.
За сада није познато како је тачно дошло до саобраћајне несреће.
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