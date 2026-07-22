Оливера Катарина посљедње дане провела заборављена од свих: Продавала ствари да преживи

Аутор:АТВ редакција
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Оливера Катарина преминула је јуче у 87. години у Београду. Она је била легендарна пјевачица, глумица и књижевница.
Вијест о њеној смрти потресла је цијели регион, а посљедњих година она се повукла из јавности. Иако је била једна од најпознатијих жена Југославије, посљедње дане провеле је заборављена од свих.
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Оливера Катарина је говорила о финансијским проблемима и усамљености у посљедњим интервјуима.
Посљедње дане је провела у изнајмљеном стану у Београду и признала је да је, како би платила основне животне трошкове, била принуђена да продаје ствари из свог дома.
-Самујем у четири зида, заборављена од већине пријатеља и колега. Сачувала сам достојанство, пак, и нисам депресивна. Нећу никога молити - рекла је она за медије својевремено.
Свој стални ангажман у Народном позоришту добија 1962. године улогом у култној представи „Коштана“. Тамо упознаје свог првог супруга, тадашњег позоришног критичара Вука Вуча, са којим се разводи након двије године. Током каријере била је позната и као Оливера Вучо и Оливера Шакић, пише Блиц.
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Након првог брака, њена велика љубав био је и чувени ватерполо голман Милан Гале Мушкатировић. Док је боравила у иностранству, њена љепота никога није остављала равнодушним. Оливера је открила да јој се у Паризу озбиљно удварао један риђокоси монарх, који је и данас краљ једне државе, али га је она одбила управо због љубави према Мушкатировићу. Касније је провела седам година у вези са моћним Ратком Дражевићем, који јој је отворио многа врата у свијету филма, а након растанка удала се за предсједника Савеза Синдиката Србије Миладина Шакића, са којим је добила сина Манета Шакића, данас успјешног сликара.
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