Упао у локал у Зворнику: Ухапшен Сарајлија због тешке крађе

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Зворник предузимањем мјера и радњи јуче су идентификовали и лишили слободе лице иницијала И.О. из Сарајева због постојања основа сумње да је починило кривично дјело тешка крађа.
"Лице је лишено слободе поступајући по пријави коју је полицијска станица запримила истог дана око девет часова и двадесет минута, када је пријављено да је непознато лице или више њих у ноћи између двадесетог и двадесет првог јула извршило провалу у угоститељски објекат у Зворнику, чиме је причињена материјална штета", наводи се у саопштењу.
Полицијски службеници Полицијске станице Зворник извршили су увиђај на лицу мјеста.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу против осумњиченог лица.
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