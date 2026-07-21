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Обустављен саобраћај у Рогоушићима због физичког сукоба више лица

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 19:06

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Туча Рогоушићи 21.7.2026.
Фото: Srna

На магистралном путу Сарајево–Соколац, у мјесту Рогоушићи, дошло је до потпуне обуставе саобраћаја након физичког сукоба више лица, јавља дописник Срне.

У колони су бројни путнички аутомобили, аутобус и сватовска колона, док је на терену присутна полиција.

За сада нема званичних информација о околностима сукоба, а више информација очекује се након полицијског увиђаја, преноси Срна

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Тагови :

Туча

Сукоб

обустављен саобраћај

Полиција

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