Обустављен саобраћај у Рогоушићима због физичког сукоба више лица

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу Сарајево–Соколац, у мјесту Рогоушићи, дошло је до потпуне обуставе саобраћаја након физичког сукоба више лица, јавља дописник Срне.
У колони су бројни путнички аутомобили, аутобус и сватовска колона, док је на терену присутна полиција.
За сада нема званичних информација о околностима сукоба, а више информација очекује се након полицијског увиђаја, преноси Срна
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