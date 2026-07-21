На продају писмо путника са Титаника

Аутор:АТВ редакција
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Аукција предмета са потонулог брода Титаник, међу којима ће бити и писмо једног путника за које се очекује да ће достићи цијену до 35.000 фунти /41.000 евра/, биће одржана у недјељу, саопштила је данас једна од водећих свјетских аукцијских кућа предмета са прекоокеанских бродова, "Хенри Олдриџ и син" из Девизеса у Вилтширу у Великој Британији.
Писмо је 10. априла 1912. године написао Хенри Прајс Хоџис, само неколико дана прије него што је погинуо у несрећи Титаника, преноси Индипендент.
Хенри Прајс Хоџис је писмо послао пријатељу, Хектору Јангу, из Конзервативног удружења Њутаун у Саутемптону.
Са поштанским жигом из Квинстауна, писмо је описивало лијепо вријеме и добру атмосферу на броду.
Хоџис, путник друге класе, укрцао се на Титаник у Саутемптону са картом број 250643, која је коштала 13 фунти, а путовао је у Бостон да посјети рођаке.
Он је у писму пријатељу навео да се "не види ништа од кретања брода", али да је "вријеме веома лијепо".
"На горњој палуби има око 200 дјечака који марширају и пјевају, други играју домине и карте у салонима, неки читају, неки пишу, све је сасвим другачије од онога што бисте очекивали да видите на мору", наводи се, између осталог, у писму путника са Титаника, преноси Срна.
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Хоџис је погинуо након што је Титаник, који је ударио у санту леда, потонуо 15. априла 1912. године, у трагедији која је однијела 1.500 живота, а његово тијело је касније пронађено и сахрањено на гробљу Фервју у Халифаксу, у Новој Шкотској у Канади.
Аукционар Ендру Олдриџ је казао да су писма која су написали путници друге класе једна од најрјеђих.
"Ово писмо нам пружа историјски непроцјењив увид у то какав је био живот путника друге класе на најпознатијем броду који је икада испловио морем. Он описује брод и путнике и како су проводили вријеме. Па ипак, нешто више од четири дана касније, Титаник је лежао на дну сјеверног Атлантика", рекао је Олдриџ.
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