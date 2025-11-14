Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти

14.11.2025
11:59
Коментари:0
Џепни сат једног од најбогатијих путника брода "Титаник" биће понуђен на аукцији 22. новембра, а вјерује се да ће достићи цијену од милион фунти.
У питању је сат "Јулес Јургенсен" од 18-каратног злата, који је припадао америчком трговцу Исидору Штраусу.
Аукцију организује британска аукцијска кућа "Henry Алдридге & Сон" из Вилтшира.
Бројчаник сата заглављен је на времену 2.20 ујутру, односно у тренутку за који се вјерује да је "Титаник" потонуо, преноси Би-би-си.
Исидор Штраус и његова супруга Ида били су међу више од 1.500 путника који су погинули када је брод који је путовао из Саутемптона за Њујорк потонуо након што је ударио у ледени бријег 14. априла 1912. године.
Штраусово тијело извучено је из Атлантика неколико дана након катастрофе, а међу његовим стварима био је и џепни сат Јулес Јургенсен.
"Са сатом препричавамо Исидорову причу. То је феноменалан комад меморабилије", казао је аукционар Ендру Олдриџ из куће "Henry Алдридге & Сон" за Би-би-си Радио.
Хроника
Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице
Штраус је био амерички бизнисмен, политичар и сувласник робне куће Мејсис у Њујорку, поријеклом из Баварске, а како кажу у аукцијској кући он и супруга су били угледан пар.
"Сви би их знали по крају филма 'Титаник' Џејмса Камерона када се старији пар грли док брод тоне - то су Исидор и Ида", навели су у аукцијској кући.
Вјерује се да је у ноћи потонућа Ида одбила мјесто у чамцу за спасавање јер није хтјела да остави мужа и рекла да би радије умрла поред њега, међутим, њено тијело никада није пронађено.
Такође, сматра се, на основу гравуре на сату, да је сат Исидору поклонила његова супруга 1888. године, а предмет је враћен његовој породици и преносио се генерацијама прије него што га је Исидоров праунук Кенет Холистер Штраус поправио и рестаурирао.
Сат ће бити на аукцији заједно са писмом које је Ида написала на броду у којем је описала луксуз на броду.
"Какав брод! Тако огроман и тако величанствено уређен. Наше собе су намештене с најбољим укусом и најлуксузније", написала је Ида у писму.
Свијет
Кремљ: Никада нећемо заборавити херојску помоћ Сјеверне Кореје
Писмо има поштански жиг "ТрансАтлантик 7", што значи да је франкирано на броду у пошти "Титаника" прије него што је послато заједно са осталом поштом у Ирској.
Сматра се да ће писмо достићи цијену од 150.000 фунти.
Аукцијска кућа је саопштила да је вијест о продаји већ изазвала "значајно интересовање клијената широм свијета".
Србија
4 ч0
Хроника
4 ч0
Свијет
4 ч0
Здравље
4 ч0
Економија
6 ч0
Економија
8 ч0
Економија
18 ч1
Економија
18 ч0
Најновије
Најчитаније
16
35
16
24
16
23
16
22
16
16
Тренутно на програму