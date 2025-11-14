Logo
Large banner

Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти

14.11.2025

11:59

Коментари:

0
Олупина Титаника
Фото: Youtube/ screenshot

Џепни сат једног од најбогатијих путника брода "Титаник" биће понуђен на аукцији 22. новембра, а вјерује се да ће достићи цијену од милион фунти.

У питању је сат "Јулес Јургенсен" од 18-каратног злата, који је припадао америчком трговцу Исидору Штраусу.

Аукцију организује британска аукцијска кућа "Henry Алдридге & Сон" из Вилтшира.

Бројчаник сата заглављен је на времену 2.20 ујутру, односно у тренутку за који се вјерује да је "Титаник" потонуо, преноси Би-би-си.

Исидор Штраус и његова супруга Ида били су међу више од 1.500 путника који су погинули када је брод који је путовао из Саутемптона за Њујорк потонуо након што је ударио у ледени бријег 14. априла 1912. године.

Штраусово тијело извучено је из Атлантика неколико дана након катастрофе, а међу његовим стварима био је и џепни сат Јулес Јургенсен.

"Са сатом препричавамо Исидорову причу. То је феноменалан комад меморабилије", казао је аукционар Ендру Олдриџ из куће "Henry Алдридге & Сон" за Би-би-си Радио.

Kreditna kartica

Хроника

Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

Штраус је био амерички бизнисмен, политичар и сувласник робне куће Мејсис у Њујорку, поријеклом из Баварске, а како кажу у аукцијској кући он и супруга су били угледан пар.

"Сви би их знали по крају филма 'Титаник' Џејмса Камерона када се старији пар грли док брод тоне - то су Исидор и Ида", навели су у аукцијској кући.

Вјерује се да је у ноћи потонућа Ида одбила мјесто у чамцу за спасавање јер није хтјела да остави мужа и рекла да би радије умрла поред њега, међутим, њено тијело никада није пронађено.

Такође, сматра се, на основу гравуре на сату, да је сат Исидору поклонила његова супруга 1888. године, а предмет је враћен његовој породици и преносио се генерацијама прије него што га је Исидоров праунук Кенет Холистер Штраус поправио и рестаурирао.

На аукцији и писмо супруге

Сат ће бити на аукцији заједно са писмом које је Ида написала на броду у којем је описала луксуз на броду.

"Какав брод! Тако огроман и тако величанствено уређен. Наше собе су намештене с најбољим укусом и најлуксузније", написала је Ида у писму.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: Никада нећемо заборавити херојску помоћ Сјеверне Кореје

Писмо има поштански жиг "ТрансАтлантик 7", што значи да је франкирано на броду у пошти "Титаника" прије него што је послато заједно са осталом поштом у Ирској.

Сматра се да ће писмо достићи цијену од 150.000 фунти.

Аукцијска кућа је саопштила да је вијест о продаји већ изазвала "значајно интересовање клијената широм свијета".

Подијели:

Таг:

Titanik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

Србија

Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

4 ч

0
Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

Хроника

Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

4 ч

0
Орбан: Припрема за мировни самит Русије и САД у пуном јеку

Свијет

Орбан: Припрема за мировни самит Русије и САД у пуном јеку

4 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Здравље

Алармантни подаци: Више од 40 осто младих тражи помоћ од вјештачке интелигенције када су усамљени

4 ч

0

Више из рубрике

Из радњи хитно повучен омиљени рођендански реквизит

Економија

Из радњи хитно повучен омиљени рођендански реквизит

6 ч

0
koza koze

Економија

Двије козе промијениле живот породици Јованов

8 ч

0
"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

Економија

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

18 ч

1
"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Економија

"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

35

Ево који износ иде за обнову стамбене зграде у Власеници

16

24

УН покреће истрагу због масовних убистава у Судану

16

23

Њемачка: Смањена пријетња од "Банде чекића"

16

22

Минић: Васпитачи ће увијек имати моју подршку

16

16

Јапанка се "удала" за мушкарца којег је направила вјештачка интелигенција?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner