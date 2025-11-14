Орбан: Припрема за мировни самит Русије и САД у пуном јеку

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да су припреме за мировни самит Русије и САД у Будимпешти у пуном јеку, као и да земља може да игра кључну улогу у постизању мира.
"Не желим да говорим о детаљима, јер су преговори у току. Мађарска има вриједност и допринос циљу мира - рекао је Орбан и додао да Мађарска "држи дипломатске канале отвореним према Русији", рекао је Орбан за Радио кошут.
Он је истакао да је Мађарска једина европска земља која је у сталном контакту и преговорима с Русијом и да он лично може, "а понекад би и желео", да разговара с руским предсједником Владимир Путином ако буде било потребно.
Орбан је нагласио да способност Мађарске у овом процесу може да допринесе окончању сукоба и нагласио је важност земље као посредника у мировним напорима.
