Алармантни подаци: Више од 40 осто младих тражи помоћ од вјештачке интелигенције када су усамљени

Танјуг

14.11.2025

11:41

Chat GPT ČET GPT
Фото: Pexels

Више од 41 одсто италијанских тинејџера у ситуацијама туге, усамљености или анксиозности обратило се вјештачкој интелигенцији (АИ) за помоћ, показала је студија организације "Save the Children".

Истраживање упозорава да више од 42 одсто младих тражи савјет о важним животним одлукама.

mozdani udar

Здравље

Научници направили микро-роботе: Пливају кроз крв да би спријечили мождани удар

Више од 92 одсто испитаних тинејџера узраста, од 15 до 19 година, користи софистициране АИ алате, док одраслих корисника има 46,7 одсто.

У истраживању се даље наводи да је само половина адолесцената посјетила изложбе или музеје у току године, са нижим процентом у јужној Италији, а готово сваки пети не учествује у физичким активностима.

Zelenski

Свијет

Проблеми за Зеленског се само Калеме: Укључио се и ФБИ

Више од 46 одсто не чита књиге, девет одсто се изоловало због психолошких проблема, а 12 одсто је користило психотропне лијекове без рецепта.

ChatGPT

Вјештачка интелигенција

