Алармантни подаци: Више од 40 осто младих тражи помоћ од вјештачке интелигенције када су усамљени

Извор:
Танјуг
14.11.2025
11:41
Више од 41 одсто италијанских тинејџера у ситуацијама туге, усамљености или анксиозности обратило се вјештачкој интелигенцији (АИ) за помоћ, показала је студија организације "Save the Children".
Истраживање упозорава да више од 42 одсто младих тражи савјет о важним животним одлукама.
Више од 92 одсто испитаних тинејџера узраста, од 15 до 19 година, користи софистициране АИ алате, док одраслих корисника има 46,7 одсто.
У истраживању се даље наводи да је само половина адолесцената посјетила изложбе или музеје у току године, са нижим процентом у јужној Италији, а готово сваки пети не учествује у физичким активностима.
Више од 46 одсто не чита књиге, девет одсто се изоловало због психолошких проблема, а 12 одсто је користило психотропне лијекове без рецепта.
