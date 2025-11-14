Дара Бубамара направила хаос у Звездама Гранда: ''За мало Кеби да одузмеш живот''

Извор:
Блиц
14.11.2025
11:35
Тешко се исконтролисати када вас понесе нека атмосфера, а то је искусила и Дара Бубамара која је имала незгоду на снимању емисије "Звезде Гранда". Док су сви устали и плесали, она је у неком тренутку сјела на сто и све је кренуло у погрешном правцу.
Дара Бубамара уживала је у пјевању такмичара, а када су сви устали са својих фотеља, управо она била је највеселија. Од превелике еуфорије села је за сто који се поломио и директ пао на Кебу.
Он је зајаукао и отишао са стране док му се смири бол, а Дара је праснула у смијех, мало од ситуације, а мало од шока јер није знала тачно шта јој се десило у тренутку. Она је одмах покушала да се нашали и оправда:
– Да се извиним Кеби јер је сто пао од њега. Ја стварно од лудила…
Њену изјаву прекинула је Цеца, која је уз осмијех добацила.
– За мало Кеби да одузмеш живот!
Иначе, овако луда журка организована је јер је Кеба обиљежавао рођендан у емисији, али се нико није надао да ће слављеник да буде тај који ће сносити посљедице доброг провода. На крају је и Кеба додао кроз смијех:
– Мили ме је пољубио, не могу да вјерујем – рекао је Кеба.
@darabubamara_live MA DARA JE SVE!! 🤣🤣❤️👑 #darabubamara #zvezdegranda #live #iconic #viral ♬ original sound - darabubamara_live
