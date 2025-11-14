Кина упозорила: Јапан ће претрпјети пораз ако...

14.11.2025
11:17
Јапан ће претрпјети "разорни пораз" од кинеске војске ако покуша да употријеби силу како би интервенисао због Тајвана, саопштило је данас кинеско министарство одбране, појачавајући реторику поводом изјава јапанске премијерке Санае Такаичи о овом острву, преноси агенција Ројтерс.
Такаичи је изазвала дипломатски спор са Пекингом изјавама у парламенту прошле недјеље да би кинески напад на Тајван могао представљати "ситуацију која угрожава опстанак" Јапана и да би могао да изазове војни одговор Токија.
Највиши кинески дипломата у Осаки подијелио је на мрежи "Икс" вијест о Такаичиним изјавама о Тајвану и коментарисао да "прљаву шију која се сама гура треба одсјећи", што је навело јапанску амбасаду у Пекингу да уложи протест кинеском замјенику министра спољних послова Суну Веидонгу.
Портпарол кинеског Министарства одбране Јианг Бин рекао је да су Такаичине ријечи крајње неодговорне и опасне.
- Ако јапанска страна не извуче поуке из историје и усуди се да ризикује, или чак употријеби силу да се мијеша у питање Тајвана, претрпјеће разорни пораз од челично чврсте Народноослободилачке војске и платиће високу цијену - рекао је Јианг у саопштењу.
Кинески државни медији такође су се укључили у расправу серијом оштрих уредничких текстова и коментара упућених Такаичи, с обзиром на дуготрајне замјерке у вези с јапанском ратном прошлошћу и екстремну осјетљивост Кине на све што се тиче Тајвана.
Такаичине изјаве никако нијесу биле "изолован политички испад", навела је данас Комунистичка партија Кине у у коментару у листу Женмин жибао.
Јапанска десница настоји да се ослободи ограничења послијератног устава и избори статус војне силе, наводи се у коментару објављеном под псеудонимом "Жонг Шенг", што значи "Глас Кине", а који се често користи за изношење ставова о спољној политици.
- Посљедњих година Јапан јури великом брзином путем војног јачања - додаје лист.
"Од честих посјета храму Јасукунију, преко негирања масакра у Нанџингу, до енергичног распиривања 'теорије о кинеској пријетњи', сваки Такаичин корак слиједи старе трагове историјске кривице, покушавајући да опере историју агресије и оживи милитаризам."
Други свјетски рат, као и јапанска инвазија на Кину која му је претходила 1931. године, и даље су извор трајних тензија између Пекинга и Токија.
Пекинг тврди да је Тајван, којим се демократски управља, његова територија и не искључује употребу силе да би преузео контролу над острвом. Влада Тајвана одбацује кинеске тврдње и каже да само његови грађани могу одлучивати о будућности острва.
Тајван се налази нешто више од 110 километара од јапанске територије, а воде око острва представљају виталну поморску руту за трговину од које Токио зависи. Јапан је такође домаћин највећег контингента америчке војске у иностранству.
У међувремену, јапански емитер НТВ извијестио је да је кинеска амбасада у Токију наложила свом особљу да избјегава излазак због забринутости због пораста антикинеских осјећања.
На редовној конференцији за новинаре, главни портпарол јапанске владе Минору Кихара поновио је став земље о Тајвану, рекавши да Токио жели мирно рјешење овог питања путем дијалога.
Кина је такође појачала реторику против онога што назива "тврдокорним" тајванским сепаратистима који заговарају независност.
Канцеларија државног савјета за тајванска питања данас је критиковала посланика владајуће Демократске прогресивне партије (ДПП) Пуму Шена, који је раније ове недјеље боравио у Берлину. Шен је рекао да Кина пријети да ће покушати да га ухапси док је у иностранству, али да га то не плаши.
- Заговорници независности Тајвана већ су на заласку својих дана и на мртвој тачки - рекао је портпарол канцеларије Чен Бинхуа, према извјештају државне телевизије ЦЦТВ.
Дан раније, кинеска полиција издала је потјерницу и понудила награду од 35.000 долара за два тајванска инфлуенсера на друштвеним мрежама, оптужујући их за "сепаратизам".
Двојица инфлуенсера су се потом на друштвеним мрежама нашалила на рачун потјернице.
Један од њих, репер Маннам ПYЦ, објавио је данас видео у којем покушава да се преда полицији на Тајвану.
- Зашто тајванска полиција неће да ме ухапси? Да ли то значи да сви подржавају тајванску независност? - написао је, саркастично.
Кинески правни систем нема никаква овлашћења ни јурисдикцију на Тајвану.
