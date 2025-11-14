Logo
НАСА: Три планете величине Земље круже око двије звијезде

14.11.2025

11:10

НАСА: Три планете величине Земље круже око двије звијезде
Фото: Tanjug/AP/John Raoux

НАСА свемирски телескоп "Тесс" открио је три планете величине Земље које круже око бинарног система ТОИ-2267, удаљеног око 72 свјетлосне године, саопштио је међународни истраживачки тим.

Систем се састоји од "два црвена патуљка", раздвојена растојањем осам пута већим од растојања између Земље и Сунца, пренијела је Анса.

Према научницима, двије планете транзитирају око једне звијезде, док трећа кружи око друге, што ТОИ-2267 чини првим познатим бинарним системом у коме су планете забиљежене око обје звијезде.

Прва планета завршава орбиту за око 3,5 дана, док двије преостале имају орбиталне периоде од 2,03 и 2,28 дана.

Међутим, друга планета још није потврђена.

Откривени систем је најкомпактнији и најхладнији бинарни систем са планетама до сада познат, наводе научници.

Главни аутор студије Себастијан Зунига-Фернандез са Универзитета у Лијежу у Белгији оцијенио је да систем представља јединствену лабораторију за проучавање формирања и стабилности стјеновитих планета.

Студија је објављена у часопису "Астрономија и астрофизика".

