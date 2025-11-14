Језиво: Откривена три плава пса у Чернобиљу

14.11.2025
Готово 40 година након нуклеарне катастрофе у Чернобиљу, пси луталице и даље лутају зоном искључења, а чувари животиња су сада открили нешто језиво – три плава пса.
Из непрофитне организације "Пси Чернобиља, која од 2017. године брине о око 700 животиња, су навели да су тренутно на лицу мјеста како би прикупили псе за стерилизацију и том приликом су пронашли три пса која су била потпуно плава.
Становници су наводно рекли да је крзно паса било нормално само седмицу раније.
"Не знамо разлог и покушавамо их прикупити како бисмо сазнали шта се дешава", рекао је портпарол.
Иначе, напуштени пси су потомци кућних љубимаца које су њихови власници оставили током евакуације Чернобила 1986. године.
Зашто је крзно три пса постало плаво није познато.
Доктор Џенифер Бец, директор програма "Пси Чернобила", има теорију.
Она је за Билд изјавила да се ови пси се изузетно боје људи и безуспјешно смо покушали да их ухватимо.
"Изгледа да су се увалили у супстанцу која се накупила у њиховом крзну", рекла је онда и додала:
"Сумњамо да ова супстанца потиче из старог преносивог тоалета. Међутим, нисмо успјели дефинитивно потврдити нашу сумњу".
Чернобиљска катастрофа
Чернобиљска несрећа позната као и Чернобиљска катастрофа совјетска је нуклеарна несрећа која се 1986. збила уз саму украјинско-бјелоруску границу.
Због комбинације несигурнога дизајна совјетскога нуклеарног реактора и људске погрешке 26. априла 1986. узрокована је експлозија која је уништила један од четири реактора у Меморијалној електрани Владимир Иљич Лењин, односно Чернобиљској нуклеарној електрани.
Посљедица експлозије сличила је експлозији нуклеарне бомбе, али је релативно мања експлозија учинила штету на реактору који је потом отпустио велике количине радиоактивне прашине, отприлике десет пута више контаминације него за експлозије атомске бомбе у јапанском граду Хирошими, али и данас, након неколико деценија, та радиоактивна прашина није посве нестала.
