Стиже киша метеора: Не заборавите пожељети жељу

Блиц

13.11.2025

12:50

0
Фото: Unsplash

Новембар доноси неколико јединствених и очаравајућих астрономских појава које ће нас све оставити без даха. Љубитељи звезда падалица имаће посебан разлог за радост. Метеорска киша Леонида достићи ће свој врхунац у ноћи између 16. и 17. новембра, а услови за посматрање из Србије биће изузетно повољни.

Врхунац се поклапа са фазом младог Мјесеца, који излази тек пред зору, око 5.30 ујутру по локалном времену. То значи да ће небо бити тамно током већег дела ноћи, што је идеално за праћење овог феномена. Леониди су познати као брзи метеори, а многи од њих за собом остављају ужарене, постојане трагове који се задржавају на небу неколико тренутака након што метеор сагори, пише на сајту Астрономског магазина.

Долазе из "лавље главе"

Метеори су добили име по сазвежјђу Лава (Лео), а чини се да долазе из области познате као „лавља глава“, астеризма који се назива српом због свог облика.

Ови метеори су некада били дио репа комете 55P/Tempel-Tuttle, а сада облак честица прашине производи око 15 светлих метеора по сату. Ови брзи метеори улазе у Земљину атмосферу брзином од око 70 километара на сат и остављају праве, свијетле трагове који дуго остају видљиви у ваздуху, пише Гардијан.

Иако су Леониди способни за спектакуларне метеорске кише, са стотинама или хиљадама метеора по сату, овог пута нема прогнозе за тако снажан излив.

Најбоље се виде са мрачних мјеста ван града - планина, висоравни или села удаљених од свјетлосног загађења (Златар, Ртањ, Фрушка гора, Стара планина, Сувобор). У идеалним условима може се видјети 15 метеора на сат, а повремено и свјетлији ватрени трагови који остају видљиви на небу неколико секунди.

Изаберите неко мјесто и будите стрпљиви јер ће ова звјездана представа трајати до зоре. И не заборавите на жељу!

(Блиц)

kiša meteora

