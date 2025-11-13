Logo
Дојава о бомби у средњој школи, полиција на терену

Извор:

Телеграф

13.11.2025

12:43

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Дојава о наводно постављеној бомби стигла је јутрос на званични мејл једне средње техничке школе у Београду, сазнаје Телеграф.рс.

Чим је управа ове установе примила, одмах је обавијештена полиција, након чега је на лице мјеста упућена контрадиверзиона екипа.

Policija Srbija

Србија

Угледни доктор пронађен мртав: Полиција трагала за њим данима

Према првим информацијама, ученици и запослени су евакуисани у складу са безбједносним процедурама, како би стручне службе могле детаљно да прегледају сваки дио објекта.

Контрадиверзиона екипа налази се на лицу мјеста и тренутно врши опсежну провјеру простора, учионица, ходника и пратећих просторија, како би се утврдило да ли је дојава о бомби лажна или постоји стварна опасност.

zelenski nova

Свијет

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

У овом тренутку нема информација о евентуалним сумњивим предметима, нити о томе ко је послао мејл који је изазвао узбуну. Истрага ће утврдити да ли је ријеч о покушају изазивања панике, пријетњи или другом кривичном дјелу.

(Телеграф.рс)

