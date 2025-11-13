Одређен притвор осумњиченом за врбовање дјевојчице

Извор:
АТВ
13.11.2025
12:09
Коментари:0
Кантонално тужилаштво Кантона Сарајево одредило је једномјесечни притвор ухапшеном А. Алихоџићу због сумње да је покушао да врбује дјевојчицу за задовољење полних потреба.
Општински суд у Сарајеву је донио рјешење којим се према осумњиченом одређује једномјесечни притвор и исти може трајати најдуже до 10.12.2025. године или до нове одлуке суда.
Из Тужилаштва КС је саопштено да се Алихоџић сумњичи за Кривична дјела мамљење дјеце за задовољење полних потреба, покушај искориштавања дјетета ради порнографије и упознавање дјетета са порнографијом.
