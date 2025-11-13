Logo
Одређен притвор осумњиченом за врбовање дјевојчице

АТВ

13.11.2025

Кантонално тужилаштво Кантона Сарајево одредило је једномјесечни притвор ухапшеном А. Алихоџићу због сумње да је покушао да врбује дјевојчицу за задовољење полних потреба.

Општински суд у Сарајеву је донио рјешење којим се према осумњиченом одређује једномјесечни притвор и исти може трајати најдуже до 10.12.2025. године или до нове одлуке суда.

Из Тужилаштва КС је саопштено да се Алихоџић сумњичи за Кривична дјела мамљење дјеце за задовољење полних потреба, покушај искориштавања дјетета ради порнографије и упознавање дјетета са порнографијом.

сексуално злостављање

