Светислав Пешић постао најстарији тренер у историји Евролиге

СРНА

23.12.2025

22:37

Селектор репрезентације Србије Светислав Пешић на конференцији за новинаре након меча са Португалијом
Фото: screenshot / FIBA Media

Некадашњи селектор Србије Светислав Пешић, који се вратио на клупу Бајерна из Минхена, постао је најстарији тренер у историји Евролиге.

Пешић, који има 76 година, три мјесеца и 26 дана, преузео је јуче Бајерн и водиће га до краја сезоне.

Бајерн је вечерас изгубио код куће од Хапоела резултатом 72:82 у мечу 18. кола Евролиге.

Најефикаснији у екипи "Хапоела" био је Елајџа Брајант са 18 поена, Данијел Отуру је постигао 16, док су Антонио Блејкни и Крис Џонс убацили по 12 поена.

Репрезентативац Србије Василије Мицић није играо за Хапоел јер се повриједио пред почетак меча.

У редовима "Бајерна" истакао се Андреас Обст са 18 поена, Дејвид Мекормак је постигао 12, српски кошаркаш Владимир Лучић девет, док је Стефан Јовић забиљежио пет поена, три скока и двије асистенције.

Хапоел је водећи на табели Евролиге са 13 побједа и пет пораза, док је Бајерн на 19. мјесту са учинком од пет побједа и 13 пораза.

Светислав Пешић

