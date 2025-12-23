Игокеа поражена од Зенита

Извор:
Кошаркаши Игокее поражени су од Зенита са 103:72 у трећем мечу Winline баскет купа.
Домаћи тим је имао предност током цијеле утакмице, па ослабљени Игоси нису успјели да понове игру из Лакташа, када су поражени тројком са звуком сирене.
Рендолф са 21 поеном водио је Зенит, Жбанов је убацио 19. Код Игокее Рори са 15 и Никола Поповић са 14 били су једини двоцифрени.
Игокеа у наредној утакмици гостује Униксу у Казању. Тај меч је заказан за 28. јануар.
