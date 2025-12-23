Logo
Игокеа поражена од Зенита

АТВ

АТВ

23.12.2025

19:35

Меч Игокее и Зенита
Фото: ATV

Кошаркаши Игокее поражени су од Зенита са 103:72 у трећем мечу Winline баскет купа.

Домаћи тим је имао предност током цијеле утакмице, па ослабљени Игоси нису успјели да понове игру из Лакташа, када су поражени тројком са звуком сирене.

Рендолф са 21 поеном водио је Зенит, Жбанов је убацио 19. Код Игокее Рори са 15 и Никола Поповић са 14 били су једини двоцифрени.

Игокеа у наредној утакмици гостује Униксу у Казању. Тај меч је заказан за 28. јануар.

Тагови:

КК Игокеа

Sankt Peterburg

Zenit

