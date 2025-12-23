Организација Winline Basket купа на врхунском нивоу, подсјећа на НБА утакмице

Извор:
АТВ
23.12.2025
18:46
Коментари:0
Организација Winline Basket купа је на врхунском нивоу. Много подсјећа на НБА утакмице, па тако током цијелог сусрета може да се чује музика за коју су задужена два ДЈ-а.
Сибур арена је веома добро попуњена, а све вријеме организатори се труде да анимирају публику која учествује у мечу.
Кошаркаши Игокее и чланови стручног штаба добили су поклоне уочи сусрета, којем је претходио својеврстан шоу.
Аудио и визуелни ефекти доминирају Сибур ареном и свакако је нешто другачије у односу на европску кошарку.
Кошарка
2 ч4
Сцена
2 ч0
Србија
3 ч0
Регион
3 ч0
Кошарка
2 ч4
Кошарка
4 ч0
Кошарка
11 ч0
Кошарка
13 ч0
Најновије
Најчитаније
21
02
20
47
20
47
20
45
20
43
Тренутно на програму