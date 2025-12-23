Logo
Организација Winline Basket купа на врхунском нивоу, подсјећа на НБА утакмице

АТВ

23.12.2025

18:46

Фото: АТВ

Организација Winline Basket купа је на врхунском нивоу. Много подсјећа на НБА утакмице, па тако током цијелог сусрета може да се чује музика за коју су задужена два ДЈ-а.

Сибур арена је веома добро попуњена, а све вријеме организатори се труде да анимирају публику која учествује у мечу.

Кошаркаши Игокее и чланови стручног штаба добили су поклоне уочи сусрета, којем је претходио својеврстан шоу.

Winline Bakset Cup

Аудио и визуелни ефекти доминирају Сибур ареном и свакако је нешто другачије у односу на европску кошарку.

