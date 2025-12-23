Расел Бренд оптужен за још једно силовање!

23.12.2025
Полиција је вечерас потврдила да је Расел Бренд оптужен по двије тачке силовања и с***уалног напада.
Глумац и комичар, већ се суочава с једном тачком оптужнице за силовање, непристојан напад и орално силовање, као и с двије тачке оптужнице за сексуални напад, које се односе на четири различите жене.
Појавио се на суду у мају и изјаснио се да није крив по ових пет тачака оптужнице.
Нове оптужбе се односе на још двије жене, саопштила је Метрополитанска полиција .
Главни инспектор Тарик Фаруки из Метрополитанске полиције, који води истрагу, рекао је:
- Жене које су поднијеле пријаве, укључујући и оне повезане с двије нове оптужбе, и даље примају подршку од посебно обучених полицајаца.
- Истрага Метрополитанске полиције је и даље у току, а детективи позивају све који су погођени овим случајем или било кога ко има информације, да се јави и разговара с полицијом.
Требало би да се појави пред судијама сљедећег мјесеца због двије нове оптужбе.
Детективи су започели истрагу у септембру 2023. године након што су примили низ оптужби, које су услиједиле након извјештавања Dispatchesa na Channel 4 и Тhe Sunday Times-a.
Наводно су се првобитни инциденти, за које су тврдиле четири жене, догодили између 1999. и 2005. године.
Водитељ је оптужен за силовање жене у хотелу 1999. године након што су се тог дана срели на позоришном догађају који је услиједио након конференције Лабуристичке странке у Bournemouth-u.
Бренд је такође оптужен да је силовао жену која ради на телевизији, а коју је упознао у бару у Сохоу 2004. године.
Оптужен је да ју је ухватио за груди прије него што ју је одвукао у тоалет и присилио на се******и чин.
Друга жена тврди да ју је Бренд непристојно напао, ухвативши је за руку и покушавши је одвући у мушки тоалет у телевизијској станици 2001. године.
Бренд је радио за Канал 4 у емисији Big Brother's Mouth између 2004. и 2005. године када се каже да је извршио посљедњи напад на радника радио станице.
Четверонедјељно суђење требало би да почне на Крунском суду у Southwark-у сљедећег лета у вези са пет првобитних оптужница.
(Dailymail)
