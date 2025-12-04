Маск бијесан: Осудили човјека због твитова, а ослободили силоватеља дјетета због ''пренапуњености затвора''

Извор:
СРНА
04.12.2025
12:08
Коментари:0
Амерички предузетник Илон Маск изразио је увјерење да се Велика Британија претворила у полицијску државу.
Он је одговорио на објаву на "Иксу" у којој је наведено да је Краљевски суд у Кардифу осудио британског држављанина на 20 мјесеци затвора због расистичких објава на тој друштвеној мрежи.
Наука и технологија
Маск: За 20 година већина људи неће морати да ради, посао ће бити опција
У објави се истиче да је судија Трејси Лојд Кларк, која је била одговорна за изрицање пресуде, раније изрекла ослобађајућу пресуду човјеку који је прије тога осуђен због силовања малољетног лица, правдајући ту одлуку "пренапуњеношћу затвора".
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
07
13
02
12
59
12
45
12
35
Тренутно на програму