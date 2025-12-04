Logo
Large banner

Маск бијесан: Осудили човјека због твитова, а ослободили силоватеља дјетета због ''пренапуњености затвора''

Извор:

СРНА

04.12.2025

12:08

Коментари:

0
Маск бијесан: Осудили човјека због твитова, а ослободили силоватеља дјетета због ''пренапуњености затвора''
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предузетник Илон Маск изразио је увјерење да се Велика Британија претворила у полицијску државу.

Он је одговорио на објаву на "Иксу" у којој је наведено да је Краљевски суд у Кардифу осудио британског држављанина на 20 мјесеци затвора због расистичких објава на тој друштвеној мрежи.

Илон Маск-05092025

Наука и технологија

Маск: За 20 година већина људи неће морати да ради, посао ће бити опција

У објави се истиче да је судија Трејси Лојд Кларк, која је била одговорна за изрицање пресуде, раније изрекла ослобађајућу пресуду човјеку који је прије тога осуђен због силовања малољетног лица, правдајући ту одлуку "пренапуњеношћу затвора".

Подијели:

Тагови:

Илон Маск

Велика Британија

пресуда

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ђорђа Мелони због једне објаве доспјела у сами врх по популарности на друштвеним мрежама

Свијет

Ђорђа Мелони због једне објаве доспјела у сами врх по популарности на друштвеним мрежама

1 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Жалила се на јаке болове, љекари су се запањили шта је дјевојка имала у желуцу

1 ч

0
Путин у Индији: Велика је то сила која се не може третирати као колонија

Свијет

Путин у Индији: Велика је то сила која се не може третирати као колонија

1 ч

0
Мадуро: Разговор са Трампом био срдачан и пун поштовања

Свијет

Мадуро: Разговор са Трампом био срдачан и пун поштовања

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У Бањалуци сједница Предсједништва БОРС-а: Присуствују Додик и Минић

13

02

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

12

59

ХНС о срамној изјави Зукана Хелеза: "Шокантан наступ да не прође некажњено"

12

45

Пукла скупштинска већина у Гацку

12

35

Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner