Путин у Индији: Велика је то сила која се не може третирати као колонија

Извор:
СРНА
04.12.2025
11:28
Коментари:0
Индија је велика сила која се не може третирати као британска колонија и то је чињеница коју међународна заједница треба да прихвати, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.
"Мислим да су и Њу Делхи и цијели свијет схватили да се о Индији не може говорити како се говорило прије 77 година. Индија је велика сила, а не британска колонија. Сви треба то да прихвате", одговорио је Путин на питање индијских медија у вези са америчким вршењем притиска на Индију санкцијама.
Путин је историју руско-индијских односа описао као јединствену, те нагласио да ти односи "расту у бројним подручјима".
Руски предсједник започео је данас званичну дводневну посјету Индији.
