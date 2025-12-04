Logo
Large banner

Путин у Индији: Велика је то сила која се не може третирати као колонија

Извор:

СРНА

04.12.2025

11:28

Коментари:

0
Путин у Индији: Велика је то сила која се не може третирати као колонија
Фото: Танјуг/АП

Индија је велика сила која се не може третирати као британска колонија и то је чињеница коју међународна заједница треба да прихвати, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.

"Мислим да су и Њу Делхи и цијели свијет схватили да се о Индији не може говорити како се говорило прије 77 година. Индија је велика сила, а не британска колонија. Сви треба то да прихвате", одговорио је Путин на питање индијских медија у вези са америчким вршењем притиска на Индију санкцијама.

мадуро-венецуела-06112025

Свијет

Мадуро: Разговор са Трампом био срдачан и пун поштовања

Путин је историју руско-индијских односа описао као јединствену, те нагласио да ти односи "расту у бројним подручјима".

Руски предсједник започео је данас званичну дводневну посјету Индији.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Индија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин: Кијев је изабрао сукоб, Русија предлагала Украјини да повуче трупе из Донбаса

Свијет

Путин: Кијев је изабрао сукоб, Русија предлагала Украјини да повуче трупе из Донбаса

4 ч

0
"Директна линија": Ево када ће Путин одржати велику прес конференцију

Свијет

"Директна линија": Ево када ће Путин одржати велику прес конференцију

5 ч

0
Путин ће испунити новогодишње жеље три дјетета у оквиру акције „Јелка жеља“

Свијет

Путин ће испунити новогодишње жеље три дјетета у оквиру акције „Јелка жеља“

21 ч

0
Огласио се Кремљ: То није тачно!

Свијет

Огласио се Кремљ: То није тачно!

1 д

0

Више из рубрике

Мадуро: Разговор са Трампом био срдачан и пун поштовања

Свијет

Мадуро: Разговор са Трампом био срдачан и пун поштовања

2 ч

0
Хеликоптер

Свијет

Срушио се хеликоптер у Италији!

2 ч

0
Ово су топ 10 најчистијих и најпрљавијих градова на свијету према мишљењу туриста

Свијет

Ово су топ 10 најчистијих и најпрљавијих градова на свијету према мишљењу туриста

2 ч

0
Инфлуенсерка преживјела пакао прије него што је издахнула: Ово су нови детаљи злочина

Свијет

Инфлуенсерка преживјела пакао прије него што је издахнула: Ово су нови детаљи злочина

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У Бањалуци сједница Предсједништва БОРС-а: Присуствују Додик и Минић

13

02

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

12

59

ХНС о срамној изјави Зукана Хелеза: "Шокантан наступ да не прође некажњено"

12

45

Пукла скупштинска већина у Гацку

12

35

Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner