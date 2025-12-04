Logo
Срушио се хеликоптер у Италији!

04.12.2025

10:50

Хеликоптер
Фото: Pexels

Више људи је повријеђено када се јутрос срушио хеликоптер у Италији. До несреће је дошло на подручју Ла Пресе у општини Ланзада, у провинцији Сондрио.

На лице мјеста су послате бројне спасилачке екипе, међу којима екипе горске службе спасавања ватрогасци и љекари хитне помоћи.

Према наводима ватрогасне службе, троје путника, укључујући пилота, извучени су живи и предати су љекарима хитне помоћи.

Полиција Њемачка

Свијет

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

Према првим информацијама нико није животно угрожен.

"Операције извлачења још увијек су у току зато што се удар догодио на неприступачном мјесту, на стрмом терену, на страни "Вјештачка галерија" долине Валмаленко у Валтелини, на граници са Швајцарском", наводи се.

Према првим информацијама, у хеликоптеру су били пилот и двоје путника.

У питању је хеликоптер у власништву приватне фирме, а летјелица је била ангажована на радовима санације клизишта које се догодило 11. новембра.

илу-хеликоптер-01092025

Свијет

Хеликоптер се срушио у њиву, има мртвих

Сумња се да је хеликоптер ударио у стену прије него што се догодило оно што су спасиоци описали као "тврдо слијетање".

(Телеграф.рс)

helikopter

Италија

