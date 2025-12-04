Срушио се хеликоптер у Италији!

04.12.2025
10:50
Више људи је повријеђено када се јутрос срушио хеликоптер у Италији. До несреће је дошло на подручју Ла Пресе у општини Ланзада, у провинцији Сондрио.
На лице мјеста су послате бројне спасилачке екипе, међу којима екипе горске службе спасавања ватрогасци и љекари хитне помоћи.
Према наводима ватрогасне службе, троје путника, укључујући пилота, извучени су живи и предати су љекарима хитне помоћи.
Према првим информацијама нико није животно угрожен.
"Операције извлачења још увијек су у току зато што се удар догодио на неприступачном мјесту, на стрмом терену, на страни "Вјештачка галерија" долине Валмаленко у Валтелини, на граници са Швајцарском", наводи се.
Према првим информацијама, у хеликоптеру су били пилот и двоје путника.
У питању је хеликоптер у власништву приватне фирме, а летјелица је била ангажована на радовима санације клизишта које се догодило 11. новембра.
Сумња се да је хеликоптер ударио у стену прије него што се догодило оно што су спасиоци описали као "тврдо слијетање".
