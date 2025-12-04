Logo
Снажан земљотрес погодио Кину

04.12.2025

09:02

Снажан земљотрес погодио Кину
Земљотрес магнитуде 6 степени Рихтера забиљежен је у четвртак, 4. децембра у 08:44 часова, на подручју јужног Синђанга у Кини.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.0465 и дужине 78.4281.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 7 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Кина

Земљотрес

