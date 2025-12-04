Снажан земљотрес погодио Кину

Извор:
Телеграф
04.12.2025
09:02
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 6 степени Рихтера забиљежен је у четвртак, 4. децембра у 08:44 часова, на подручју јужног Синђанга у Кини.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.0465 и дужине 78.4281.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 7 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
