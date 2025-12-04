Logo
Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

04.12.2025

08:35

Фото: Pixabay

Комшије Ли Сиуфенг биле су сломљене када је старица из села наводно преминула у 95. години.

Доживјела је тежак пад и озбиљно повриједила главу, а једног хладног зимског јутра пронађена је непомична у кревету.

Увјерени да је смрт наступила, комшије су почеле да се опраштају од ње. Међутим, мјештани су били успаничени када је ковчег пронађен празан све док се наводно “мртва” бака није поново појавила, жива и здрава, мирно кувајући у својој кухињи.

Ли Сиуфенг живјела је сама у граду, у планинској кинеској провинцији Гуангси, њен комшија Ћингванг је преузео на себе да јој обезбједи достојанствену сахрану. По кинеској традицији, ковчег преминулог остаје отворен у кући неколико дана, како би породица и пријатељи могли да се опросте.

“Били смо престрављени и одмах смо позвали комшије у помоћ”

Стављена је у ковчег 19. фебруара, два дана након што је проглашена “мртвом”. Сахрана је била заказана за шест дана касније. Али 24. фебруара, дан прије церемоније, ЋИнгванг је отишао да провјери кућу своје комшинице и био шокиран када је затекао празан ковчег.

''Били смо престрављени и одмах смо позвали комшије у помоћ'', рекао је.

Мјештани су почели да трагају. Сумњали су на нешто злокобно, можда пљачку или неки други ужасан злочин. Али истина је била много ближа, иако и много чуднија.

Када су ушли у кухињу, комшије су затекле Ли Сиуфенг како тихо сједи на столици и кува себи оброк.

“Дуго сам спавала”

''Дуго сам спавала. Када сам се пробудила, била сам јако гладна и пожељела сам да нешто скувам. Дуго сам гурала поклопац да бих изашла'', наводно им је рекла.

Љекари су у почетку били збуњени. Али након прегледа, закључили су да је доживјела ријетко стање звано “вјештачка смрт”, када особа престане да дише, али тијело остаје топло.

Како је рекао један љекар из болнице:

''Захваљујући локалној традицији да се ковчег неколико дана држи у кући, могла је бити спасена'', рекао је један љекар из болнице.

Други локални обичај налаже да се, након смрти, све ствари покојника спале како би га пратиле у загробни живот. То је значило да је Ли Сиуфенг спашена, али су њене ствари изгорјеле, па је остала без ичега, преноси Мирор.

