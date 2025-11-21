Старица мислила да улаже у злато и остала без 98.000 евра

Извор:
Полиција трага за лицем које је путем интернета преварило седамдесетоједногодишњу жену за више од 98.000 евра које је уплатила мислећи да улаже у злато.
Жена је јуче пријавила припадницима Полицијске управе сплитско-далматинске да је током јула путем интернета ступила у контакт са особама које су се представљале као запослени у фирми за наводно пружање услуга трговања и инвестирања.
Оштећена је на интернет страници унијела своје податке, након чега ју је контактирао непознати мушкарац који се представио под другим именом, те је увјерио да ће у њено име трговати златом уз провизију. Мислећи да учествује у легитимном улагању, оштећена је у четири наврата уплатила укупно 98.441 евро.
Након што је затражила исплату новца, комуникација са непознатим лицем је прекинута, а средства нису враћена, наводи се у саопштењу.
Полиција спроводи криминалистичко истраживање ради утврђивања свих околности и идентитета починилаца преваре.
