Рибе познате као "живи фосили" биле скривене у музејима 150 година

Ријетка риба целакант, позната као „живи фосил“, сматрана је изумрлом милионима година све док живи примјерак није неочекивано извучен из дубоких вода Индијског океана 1938. године.
Истраживачи су открили десетине погрешно идентификованих фосила целаканта у британским музејима, од којих су неки били занемарени више од једног вијека.
Студија открива да су се ови древни „живи фосили“ успјешно развијали у тропским морима током тријаса, прије око 200 милиона година. Преиспитујући погрешно означене кости и користећи рендгенско скенирање, научници су открили некада успјешну заједницу целаканата који су ловили мање морске рептиле, пише Сајенс дејли.
Након изненађујућег улова у Индијском океану пронађено је још јединки, али њихова фосилна евиденција остаје непотпуна. У новом раду, Џејкоб Квин са Бристолског универзитета и колеге са Уругвајског универзитета у Монтевидеу идентификовали су фосиле целаканата који су више од 150 година били занемарени у музејским колекцијама.
Откривени фосили су из времена прије отприлике 200 милиона година, до краја тријаса, кад се простор данашњег Уједињеног Краљевства налазио на топлијим, тропским географским ширинама.
Квин је током постдипломских студија схватио да многи фосили раније приписани малом морском рептилу Pachystropheusu заправо припадају рибама целакантима. Многи од фосила Pachystropheusu-а и целаканта имају невјероватне сличности. Квин је затим прегледао колекције широм земље и открио да је иста грешка направљења више пута.
„Запањујуће је да су неки од ових примјерака били у музејским складиштима, па чак и јавно изложени од касних 1800-их, а да су изгледа били занемарени или идентификовани као кости гуштера, сисара и свега између. Од само четири ранија извјештаја о целакантима из британског тријаса, сад смо стигли до више од педесет“, каже Квин.
Да би потврдио нову класификацију, Квин је користио рендгенско снимање више примјерака. Већина припада изумрлој породици целаканата познатој као Mawsoniidae, блиско повезаној са савременим врстама које су данас живе.
„Иако се материјал који смо идентификовали појављује као изоловани примјерци, можемо видјети да потичу од јединки различите старости, величине и врста, неке до један метар дужине, сугеришући сложену заједницу у то вријеме“, кажу истраживачи из Уругваја.
Сви фосили целаканата потичу из области Бристола и брда Мендип, која је током тријаса била архипелаг малих острва у плитком тропском мору. Попут модерних целаканата, ове огромне рибе су вјероватно биле опортунистички предатори који су вребали по морском дну и јели све што би им се нађе на путу — вјероватно и мале морске рептиле Pachystropheus, с којима су деценијама били побркани, пише Спутник.
