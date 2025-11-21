Којић: "Тројански коњи" Насера Орића покушавају утицати на изборе

21.11.2025
15:10
Коментари:0
Рамо Исак, Ћамил Дураковић и Рамиз Салкић су "тројански коњи" злочинца Насера Орића, а њихове изјаве о томе за кога Бошњаци треба да гласају на изборима у Републици Српској представљају глас највећег крвника из Подриња, рекао је предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила из Сребренице Бранимир Којић.
Он је указао да се у њиховим посљедњим јавним наступима може препознати настојање да утичу на изборни процес у Републици Српској међу бошњачким бирачима, те истакао да је јасно од кога ова наредба долази.
"Ово што они изјављују претходних дана је ништа друго до глас највећег злочинца и крвника из Подриња који би требао да труне у затвору за сваку жртву из Подриња, а укупно их је 3.267", рекао је Којић Срни.
Он је подсјетио да је Дураковић прије неколико година био хапшен заједно са Орићем.
Којић каже да је Орић појављује у споту пјесме о Рами Исаку, којем више приличи да буде вашарски забављач него министар.
"Узмемо ли у обзир утицај Орића код муслимана, али и сарадњу са појединим Србима са којима редовно одлази у лов, јасно је да многи желе да умијешају прсте у изборни процес у Републици Српској како би ојачали свој утицај тамо гдје су чинили монструозне злочине", рекао је Којић.
Он је навео да је очекивано да ће уложити и доста новца како би побиједили њихови људи и како би у будућности било што мање Републике Српске, а све више Башчаршије и унитарне БиХ.
