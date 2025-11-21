Logo
Large banner

Којић: "Тројански коњи" Насера Орића покушавају утицати на изборе

21.11.2025

15:10

Коментари:

0
Којић: "Тројански коњи" Насера Орића покушавају утицати на изборе
Фото: АТВ

Рамо Исак, Ћамил Дураковић и Рамиз Салкић су "тројански коњи" злочинца Насера Орића, а њихове изјаве о томе за кога Бошњаци треба да гласају на изборима у Републици Српској представљају глас највећег крвника из Подриња, рекао је предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила из Сребренице Бранимир Којић.

Он је указао да се у њиховим посљедњим јавним наступима може препознати настојање да утичу на изборни процес у Републици Српској међу бошњачким бирачима, те истакао да је јасно од кога ова наредба долази.

"Ово што они изјављују претходних дана је ништа друго до глас највећег злочинца и крвника из Подриња који би требао да труне у затвору за сваку жртву из Подриња, а укупно их је 3.267", рекао је Којић Срни.

Он је подсјетио да је Дураковић прије неколико година био хапшен заједно са Орићем.

Којић каже да је Орић појављује у споту пјесме о Рами Исаку, којем више приличи да буде вашарски забављач него министар.

kristijano ronaldo tanjug ap Scott Heppell

Фудбал

Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

"Узмемо ли у обзир утицај Орића код муслимана, али и сарадњу са појединим Србима са којима редовно одлази у лов, јасно је да многи желе да умијешају прсте у изборни процес у Републици Српској како би ојачали свој утицај тамо гдје су чинили монструозне злочине", рекао је Којић.

Он је навео да је очекивано да ће уложити и доста новца како би побиједили њихови људи и како би у будућности било што мање Републике Српске, а све више Башчаршије и унитарне БиХ.

Подијели:

Тагови:

Бранимир Којић

Рамо Исак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

Фудбал

Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

25 мин

0
Младићи (18) осумњичени за пожар у Вјеснику, пребацују кривицу једни на друге

Регион

Младићи (18) осумњичени за пожар у Вјеснику, пребацују кривицу једни на друге

28 мин

0
Полиција аутомобил

Хроника

Тузлу тресе још један стравичан случај: Двојица младића силовали дјечака

34 мин

0
Први пут без загријавања и резова: Тумор уништен ултразвуком

Занимљивости

Први пут без загријавања и резова: Тумор уништен ултразвуком

39 мин

0

Више из рубрике

Додик: Захвалност припадницима полиције за служење, жртву и част

Република Српска

Додик: Захвалност припадницима полиције за служење, жртву и част

2 ч

0
Будимир: Захваљујући полицији стање безбједности је задовољавајуће

Република Српска

Будимир: Захваљујући полицији стање безбједности је задовољавајуће

3 ч

0
Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

Република Српска

Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

3 ч

5
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Старица мислила да улаже у злато и остала без 98.000 евра

15

23

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

15

20

Хорор у Тузли: Двојица младића силовала малољетника

15

16

Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину

15

13

Рибе познате као "живи фосили" биле скривене у музејима 150 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner