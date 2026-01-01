Logo
Тринкијери: Рекао сам, не могу послије Жељка

01.01.2026

21:46

Коментари:

0
Тринкијери: Рекао сам, не могу послије Жељка
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Италијански тренер Андреа Тринкијери коначно је причао на тему доласка у Партизан послије Жељка Обрадовић.

Некадашњи тренер Партизана након одласка Жељка Обрадовића био је помињан као један од потенцијалних кандидата за новог шефа стручног штаба црно-бијелих.

Дан послије састанка на којем је Жељко Обрадовић Управном одбору Партизана потврдио да неће промијенити одлуку, Андреа Тринкијери је јасно одбацио сваку могућност повратка у Хумску.

„Током свих ових година сам говорио да је моја љубав према Партизану увијек иста, такође више пута рекао да мислим да је најбоља ствар која може да се деси Партизану – да Жељко Обрадовић буде тренер… Овај растанак је довео до огромне поларизације. С једне стране је љубав према Партизану, са друге поштовање према Обрадовићу као човјеку и тренеру. И одмах сам себи рекао не – не могу и не желим!”, казао је Тринкијери за „Меридиан спорт“.

„На крају крајева оваква поларизација никоме не иде у корист. Ово је тужно, жалосно и боли ме. Надам се да стижу боља времена, ово никоме није требало”.

Он је истакао да са њим лично нико из Партизана није разговарао, већ искључиво са његовим менаџером.

„Нисам ни са ким разговарао. Немам никакав проблем да кажем истину. Ако су причали с мојим менаџером, не знам, јер кад сам видио шта се дешава, одмах сам рекао не могу. Жао ми је јер моја љубав за Партизан је увијек ту, али у оваквој ситуацији – због љубави, поштовања и ове поларизације рекао сам не могу и није то за мене. У оваквој подели није то ни за Партизан било”.

Након што је екипу привремено водио Мирко Оцокољић, за првог тренера Партизана именован је Ђоан Пењароја.

„Не знам колико ће му бити теже, зато што не знам колико му је било тешко у Шпанији. Али знам да је бити тренер у Партизану велика, огромна одговорност. И да није довољно бити само тренер. Желим му све најбоље. Мораће сигурно да сједне са управом и да се одлучи шта се жели од ових шест мјесеци. Желимо ли да добијемо што више утакмица у Евролиги, у реду, радићемо на томе. Желимо ли нешто друго… Сигуран сам да ће имати план и да ће онда тај план ‘ставити’ на терен”, поручио је Тринкијери.

