Ово је први снимак Јокића након повреде

01.01.2026

13:59

Ово је први снимак Јокића након повреде
Фото: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Кошаркаши Денвер Нагетса успјели су да упишу побједу против Торонта резултатом 106:103, и поред тога што у саставу због повреде није било Николе Јокића.

На мечу је примијећен и Никола Јокић, а снимак је на друштвеним мрежама објавио Вик Ломбарди, новинар ТВ Алтитудеа који прати тим из Колорада.

Он је подијелио видео Јокића како хода након повреде, уз одушевљење.

''Вау, Велики момак се креће около лагано. Најновије информације увези са тим су ту'', написао је он.

Након што је прегледао снимак, огласио се и Брајан Слетар, доктор спортске медицине, који је указао на један важан детаљ.

Jokic

Свијет

Oстаје ли Јокић без МВП награде?

#Ово је веома позитиван знак што га видимо без штака. То значи да нагњечење кости није довољно озбиљно да захтјева потпуно растерећење”.

Подсјећамо, Јокић се овог понедјељка повриједио на утакмици против Мајамија. Послије добијеног ударца је пао и ухватио се за лијево кољено, а прве процјене кажу да ће паузирати око мјесец дана, преноси Српскинфо.

Никола Јокић

povreda

MVP

