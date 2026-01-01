Ово је први снимак Јокића након повреде

01.01.2026
Кошаркаши Денвер Нагетса успјели су да упишу побједу против Торонта резултатом 106:103, и поред тога што у саставу због повреде није било Николе Јокића.
На мечу је примијећен и Никола Јокић, а снимак је на друштвеним мрежама објавио Вик Ломбарди, новинар ТВ Алтитудеа који прати тим из Колорада.
Wow. — Vic Lombardi (@VicLombardi) December 31, 2025
Big Fella moving around quite swimmingly.
Latest update NOW on @AltitudeTV pic.twitter.com/jdXcRvVWWd
Он је подијелио видео Јокића како хода након повреде, уз одушевљење.
''Вау, Велики момак се креће около лагано. Најновије информације увези са тим су ту'', написао је он.
Након што је прегледао снимак, огласио се и Брајан Слетар, доктор спортске медицине, који је указао на један важан детаљ.
#Ово је веома позитиван знак што га видимо без штака. То значи да нагњечење кости није довољно озбиљно да захтјева потпуно растерећење”.
Подсјећамо, Јокић се овог понедјељка повриједио на утакмици против Мајамија. Послије добијеног ударца је пао и ухватио се за лијево кољено, а прве процјене кажу да ће паузирати око мјесец дана, преноси Српскинфо.
