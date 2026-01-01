Џејмс Нанели нови кошаркаш АЕК-а из Атине

01.01.2026
11:27
Коментари:0
Некадашњи кошаркаш Партизана Џејмс Нанели нови је члан АЕК-а из Атине, саопштио је грчки клуб.
Нанели (35) је са АЕК-ом потписао уговор до краја сезоне. Амерички кошаркаш је током 2025. године наступао за Џеђанг Лајонсе из Кине.
Он је током каријере био члан између осталог Атланте, Филаделфије, Минесоте, Хјустона, Нју Орлеанса, Фенербахчеа, Макабија из Тел Авива и Олимпије из Милана, а од 2022. до 2024. године играо је за Партизан.
АЕК, који са клупе води српски тренер Драган Шакота, налази се на четвртом мјесту на табели грчког првенства са седам побједа и четири пораза, а изборио је Топ 16 фазу Лиге шампиона.
