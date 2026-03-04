Logo
Large banner

Сунце се не повлачи: Данас нас очекује топло вријеме

Аутор:

АТВ

04.03.2026

07:31

Коментари:

0
Сунце се не повлачи: Данас нас очекује топло вријеме
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се наставља топло и променљиво облачно вријеме уз сунчане периоде, са највишом дневном температуром до 19 степени Целзијусових.

Понегдје око ријека и по котлинама јутро ће бити магловито, а увече се очекује јаче наоблачење са локалном кишом које ће се премјештати од запада ка истоку у наредној ноћи.

Дуваће слаб вјетар, западних смјерова, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха биће од један до шест степени, а максимална од 14 до 19 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

Вријеме данас

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јак земљотрес погодио Сицилију

Свијет

Јак земљотрес погодио Сицилију

4 ч

0
Ови дијелови Бањалуке остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке остају без струје

4 ч

0
Најтежи удар на Техеран до сада

Свијет

Најтежи удар на Техеран до сада

5 ч

0
Забиљежен велики скок броја регистрованих путничких аутомобила

Ауто-мото

Забиљежен велики скок броја регистрованих путничких аутомобила

5 ч

0

Више из рубрике

Славимо Свете апостоле Архипа, Филимона и Апфију: Изговорите ове ријечи

Друштво

Славимо Свете апостоле Архипа, Филимона и Апфију: Изговорите ове ријечи

5 ч

0
Данијела Маџар, специјалиста гинекологије и акушерства,

Друштво

Маџар за АТВ: Вантјелесна трудноћа је потпуно иста као и природно остварена трудноћа

13 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 18. колу

16 ч

0
Цвјећаре у БиХ на мети инспекције због употребе заштићене биљке

Друштво

Цвјећаре у БиХ на мети инспекције због употребе заштићене биљке

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Кошарац: Покушај опозиције да омаловажи дипломатске успјехе руководства Српске одраз политичког очаја

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner