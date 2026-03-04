Сунце се не повлачи: Данас нас очекује топло вријеме

Аутор:АТВ
04.03.2026
07:31
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се наставља топло и променљиво облачно вријеме уз сунчане периоде, са највишом дневном температуром до 19 степени Целзијусових.
Понегдје око ријека и по котлинама јутро ће бити магловито, а увече се очекује јаче наоблачење са локалном кишом које ће се премјештати од запада ка истоку у наредној ноћи.
Дуваће слаб вјетар, западних смјерова, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха биће од један до шест степени, а максимална од 14 до 19 степени Целзијусових.
