Најтежи удар на Техеран до сада

Више масивних експлозија погодиле су Техеран четврту ноћ заредом, и ријеч је о најтежем бомбардовању у досадашњем сукобу Сједињених Америчких Држава и Израела са Ираном.
Како се наводи, напади говоре о ескалацији, и све је више непотврђених извјештаја о жртвама, прије свега међу цивилима, преноси Ал Џазира.
Према ријечима очевидаца, масиван ракетни напад извршен је на полицијску станицу Енкелаб.
Ал Џазира наводи да је нови талас напада усмјерен и на друге градове попут Исфахан и мања мјеста.
Медији преносе да у ваздушним ударима није поштеђен ниједан дио Техерана, а да су највише оштећени комуникациони торњеви, радиодифузне станице и градски Велики базар.
Иран узвраћа ударима на америчке базе и дипломатска представништва у региону.
Након напада дроновима, избио је пожар у конзулату САД у Дубаију, али није било повријеђених, потврдио је амерички државни секретар Марко Рубио.
