Најтежи удар на Техеран до сада

04.03.2026

07:17

Најтежи удар на Техеран до сада
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Више масивних експлозија погодиле су Техеран четврту ноћ заредом, и ријеч је о најтежем бомбардовању у досадашњем сукобу Сједињених Америчких Држава и Израела са Ираном.

Како се наводи, напади говоре о ескалацији, и све је више непотврђених извјештаја о жртвама, прије свега међу цивилима, преноси Ал Џазира.

Према ријечима очевидаца, масиван ракетни напад извршен је на полицијску станицу Енкелаб.

Ал Џазира наводи да је нови талас напада усмјерен и на друге градове попут Исфахан и мања мјеста.

Медији преносе да у ваздушним ударима није поштеђен ниједан дио Техерана, а да су највише оштећени комуникациони торњеви, радиодифузне станице и градски Велики базар.

Иран узвраћа ударима на америчке базе и дипломатска представништва у региону.

илу-авион-26022026

БиХ

За данас планиран повратак прве групе држављана БиХ из Дубаија

Након напада дроновима, избио је пожар у конзулату САД у Дубаију, али није било повријеђених, потврдио је амерички државни секретар Марко Рубио.

