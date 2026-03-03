Мојтаба Хаменеи насљеђује оца: Изабран нови врховни вођа Ирана

Аутор:АТВ
Иранска Скупштина стручњака изабрала је Мојтабу Хосеинија Хамнеија за новог врховног вођу Исламске Републике, преноси Иран Интернешнл.
Према истом извору, избор је извршен под притиском Исламске револуционарне гарде (IRGC).
Мојтаба Хаменеи насљеђује оца, ајатолаха Алија Хамнеија, који је погинуо у израелском ваздушном нападу рано у суботу.
Ријеч је о другом најстаријем сину бившег врховног вође.
Као младић учествовао је у Иранско-ирачком рату у редовима ИРГЦ-а, а касније је водио паравојну организацију Басиј, која је била укључена у гушење протеста након избора 2009. године.
