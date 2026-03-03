Logo
Запаљен амерички конзулат у Дубаију након иранског напада

Извор:

Агенције

03.03.2026

21:16

Запаљен амерички конзулат у Дубаију након иранског напада
Фото: X

Амерички конзулат у Дубаију захватио је пожар након што је, према првим информацијама, погођен беспилотном летјелицом.

Како преносе амерички медији позивајући се на поуздане регионалне изворе, сумња се да је ријеч о директном удару иранског дрона који се догодио касно у уторак навече.

Ова драматична ескалација дешава се у тренуцима општег хаоса и серије снажних експлозија које су раније током вечери потресле кључне градове Заљева, укључујући и сам Дубаи.

Директно гађање америчког дипломатског представништва на територији Уједињених Арапских Емирата представља озбиљан инцидент који би могао изазвати шири и радикалнији војни одговор Вашингтону.

Објављен је и видеоснимак конзулата у пламену.

