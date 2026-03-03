Запаљен амерички конзулат у Дубаију након иранског напада

Извор:
03.03.2026
21:16
Амерички конзулат у Дубаију захватио је пожар након што је, према првим информацијама, погођен беспилотном летјелицом.
Како преносе амерички медији позивајући се на поуздане регионалне изворе, сумња се да је ријеч о директном удару иранског дрона који се догодио касно у уторак навече.
Ова драматична ескалација дешава се у тренуцима општег хаоса и серије снажних експлозија које су раније током вечери потресле кључне градове Заљева, укључујући и сам Дубаи.
Директно гађање америчког дипломатског представништва на територији Уједињених Арапских Емирата представља озбиљан инцидент који би могао изазвати шири и радикалнији војни одговор Вашингтону.
Објављен је и видеоснимак конзулата у пламену.
#BREAKING — Tehran Times (@TehranTimes79) March 3, 2026
The American consulate in Dubai is burning after an Iranian strike pic.twitter.com/qypijU3f5Q
