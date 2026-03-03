Logo
Large banner

Барса наговијестила чудо, Атлетико ипак у финалу

Аутор:

АТВ

03.03.2026

23:08

Коментари:

0
Барса наговијестила чудо, Атлетико ипак у финалу
Фото: Tanjug/AP/Joan Monfort

Фудбалери Барселоне били су близу да направе чудо на свом стадиону у мечу против Атлетико Мадрида и наставе такмичење у Купу краља, али су на крају славили са недовољних 3:0 за потпуни преокрет.

Први меч је Атлетико Мадрид славио са шокантних 4:0 у Мадриду. Сви су мислили да је питање финалисте ријешено, али је Барселона најавила пакао од меча за екипу Дијега Симеонеа.

Наду на Камп ноу донио је Бернал у 29. минуту, а атмосферу је додатно загријао Рафиња који из пенала повећава предност Барсе на 2:0.

Страх у редове Атлетико Мадрида уноси поново Бернал који у 72. минуту доноси Барси високих 3:0.

Наредних 20 минута игре донијели су огроман пресинг Барселоне, али се Атлетико успјешно бранио.

На крају је Атлетико ипак сачувао гол разлику који су направили у Мадриду и обезбиједио пласман у финале Купа краља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Барселона

Atletiko Madrid

Kup Kralja

Барселона Атлетико Мадрид

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа

Хроника

Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа

56 мин

0
Данијела Маџар, специјалиста гинекологије и акушерства,

Друштво

Маџар за АТВ: Вантјелесна трудноћа је потпуно иста као и природно остварена трудноћа

1 ч

0
Мерц: Европа неће прихватити споразум о Украјини који је закључен без ње

Свијет

Мерц: Европа неће прихватити споразум о Украјини који је закључен без ње

1 ч

0
Селак најавио едукацију правосудног кадра за борбу против корупције

Република Српска

Селак најавио едукацију правосудног кадра за борбу против корупције

1 ч

1

Више из рубрике

Измјене у табору Србије – Пауновић звао два нова Орла

Фудбал

Измјене у табору Србије – Пауновић звао два нова Орла

2 ч

0
Кан се присјетио легендарног гола: Нисам знао да није дозвољено

Фудбал

Кан се присјетио легендарног гола: Нисам знао да није дозвољено

4 ч

0
Алекса Куљанин прихватио позив Србије и одбио БиХ

Фудбал

Алекса Куљанин прихватио позив Србије и одбио БиХ

6 ч

0
Мурињо: Мислите да сам глуп?

Фудбал

Мурињо: Мислите да сам глуп?

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

23

08

Барса наговијестила чудо, Атлетико ипак у финалу

23

05

Двије особе погинуле, трећој се боре за живот: Тешка саобраћајна несрећа

22

49

Маџар за АТВ: Вантјелесна трудноћа је потпуно иста као и природно остварена трудноћа

22

48

Мерц: Европа неће прихватити споразум о Украјини који је закључен без ње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner