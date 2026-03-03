Барса наговијестила чудо, Атлетико ипак у финалу

Аутор:АТВ
03.03.2026
23:08
Коментари:0
Фудбалери Барселоне били су близу да направе чудо на свом стадиону у мечу против Атлетико Мадрида и наставе такмичење у Купу краља, али су на крају славили са недовољних 3:0 за потпуни преокрет.
Први меч је Атлетико Мадрид славио са шокантних 4:0 у Мадриду. Сви су мислили да је питање финалисте ријешено, али је Барселона најавила пакао од меча за екипу Дијега Симеонеа.
Наду на Камп ноу донио је Бернал у 29. минуту, а атмосферу је додатно загријао Рафиња који из пенала повећава предност Барсе на 2:0.
Страх у редове Атлетико Мадрида уноси поново Бернал који у 72. минуту доноси Барси високих 3:0.
Наредних 20 минута игре донијели су огроман пресинг Барселоне, али се Атлетико успјешно бранио.
На крају је Атлетико ипак сачувао гол разлику који су направили у Мадриду и обезбиједио пласман у финале Купа краља.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
56 мин0
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Најновије
Најчитаније
23
10
23
08
23
05
22
49
22
48
Тренутно на програму